"Нова формула" розмитнення легкових авто в смартфоні, які презентував Офіс простих рішень, насправді протирічить підписаним угодам між Україною та ЄС й насправді передбачає здешевлення дорогих автомобілів для нардепів та олігархів.

Презентована на минулому тижні нова формула розмитнення нових автомобілів, яка була озвучена Міхаелем Саакашвілі та "Офісом простих рішень", вже при обговоренні на форумі викликала чимало зауважень на засіданні Нацради реформ. Однак насправді вона має суттєвий недолік, який робить неможливим її впровадження.

Ідея "Офісу простих рішень" полягає в тому, щоб при розмитенні легкових авто вилучити ввізне мито, яке при підписанні Асоціації з ЄС було чітко регламентоване та зменшується щороку. Натомість Офіс пропонує залишити два платежі: акциз, що повинен розраховуватися за фіксованою формулою; а також ПДВ у розмірі 20%, що буде нараховуватися на суму цього акцизу, розповідають в Інституті дослідження авторинку (ІДР).

Тобто розмір ПДВ в усіх інших товарах вираховується виходячи з їх повної вартості, а для легкових авто має чомусь нараховуватиметься на інший податок. Подібну схему закріплено в законопроекті, прийнятому в першому читанні для розмитення "євроблях". Не дивно, адже одним з авторів такої схеми є той самий нардеп Олександр Ковальчук, який перед цим розробляв законопроект про "євробляхи".

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Формула здешевить розмитення елітних авто

Аналітики ІДР провели порівняльний аналіз розмитення автомобілів за існуючим законодавством та проектом Саакашвілі-Ковальчука. Вони виявили, що за новим механізмом вартість розмитнення зменшиться для… дорогих та елітних авто! В цьому випадку нардепи зможуть розмитнити позашляховик Lamborghini Urus (ціна за кордоном від 220 тисяч євро) за 29 760 євро замість 71 840 євро сьогодні. За Rollse Royse Cullinian (вартість в Європі 390 000 євро) потрібно буде заплатити 53 064 євро замість 126 400 сьогодні. До 2027 року вартість розмитнення таких авто знизиться ще більше: заплатити буде потрібно на 70% дешевше, ніж зараз! Тож тепер зрозуміло, для кого придумали ці хитромудрі таблиці!

Розмитнення багатьох популярних на українському ринку за новою формулою зросте. Наприклад, за популярний 5-річний Nissan Rogue 2.5 (ціна в США $7000) заплатити доведеться на 35% більше: 4030 євро замість 2986. Також подорожчають нові авто – для них вводять підвищуючий коефіцієнт. Водночас для машин віком 6 років цей коєфіцієнт дорівнює одиниці, а чим більш старше авто, тим він менший.

Загалом, у разі прийняття нового механізму розмитнення, у 2022 році, порівнюючи з 2020 роком, середня вартість розмитнення зросте на 5.6%. У 2027 році — знизиться, проте лише на 5.8%. При цьому відбудеться перерозподіл податків із дорогих та елітних вживаних авто на нові та вживані авто середнього класу.

Чому “формула Саакашвілі” неприйнятна для України

Таким чином, запропоноване Саакашвілі та Ковальчуком і в цілому підтримане на Нацраді реформ вищим керівництвом держави формула розмитення, яка не опирається на митну вартость авто, суперечить міжнародним угодам, впевнені у ІДР. "У статті 85 Директиви Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку на додану вартість йдеться, що при ввезенні будь-яких товарів з-за кордону базою для оподаткування повинна бути митна вартість.

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Методи визначення митної вартості у Європейському Союзі — уніфіковані для всіх груп товарів, та застосовуються в усіх країнах-членах, та не передбачають її визначення за допомогою таблиць чи формул. Митний кодекс України уже враховує необхідні для євроінтеграції положення, а саме 6 методів визначення митної вартості. Проблема в тому, що його не виконують через високий рівень корупції. Тож вирішувати проблему потрібно, не порушуючи міжнародні угоди", – говорять аналітики ІДР.