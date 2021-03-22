"Новая формула" растаможки легковых автомобилей в смартфоне, которые представил Офис простых решений, на самом деле противоречит подписанным соглашениям между Украиной и ЕС и предусматривает удешевление дорогостоящих автомобилей для нардепов и олигархов.

Представленная на прошлой неделе новая формула растаможка новых автомобилей, которая была озвучена Михаилом Саакашвили и "Офисом простых решений", уже при обсуждении на форуме вызвала немало замечаний на заседании Нацсовета реформ. Однако на самом деле она имеет существенный недостаток, который делает невозможным ее внедрение.

Идея "Офиса простых решений" заключается в том, чтобы при растаможивании легковых автомобилей изъять ввозную пошлину, которая при подписании Ассоциации с ЕС было четко регламентирована и уменьшается ежегодно. В то же время Офис предлагает оставить два платежа: акциз, который должен рассчитываться по фиксированной формуле; а также НДС в размере 20%, он будет начисляться на сумму этого акциза, рассказывают в Институте исследования авторынка (ИИА).

То есть размер НДС во всех других товарах рассчитывается исходя из их полной стоимости, а для легковых автомобилей должен почему-то начисляться на другой налог. Подобная схема закреплена в законопроекте, принятом в первом чтении для растаможки "евроблях". Неудивительно, ведь один из авторов такой схемы является тот самый нардеп Александр Ковальчук, который перед этим разрабатывал законопроект о "евробляхах".

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Формула удешевит растаможку элитных автомобилей

Аналитики ИИА провели сравнительный анализ растаможки автомобилей по существующему законодательству и проекту Саакашвили-Ковальчука. Они обнаружили, что по новому механизму стоимость растаможивания уменьшится для ... дорогих и элитных автомобилей! В этом случае нардепы смогут растаможить внедорожник Lamborghini Urus (цена за границей от 220 тысяч евро) за 29 760 евро вместо 71 840 евро сегодня. За Rollse Royse Cullinian (стоимость в Европе 390 тысяч евро) нужно будет заплатить 53 064 евро вместо 126 400 сегодня. К 2027 году стоимость растаможивания таких автомобилей снизится еще больше: заплатить надо будет на 70% меньше, чем сейчас! И теперь понятно, для кого придумали эти хитроумные таблицы!

Растаможка многих популярных автомобилей на украинском рынке по новой формуле возрастет. Например, за популярный 5-летний Nissan Rogue 2.5 (цена в США $ 7 тысяч) заплатить придется на 35% больше: 4030 евро вместо 2986. Также подорожают новые автомобили – для них вводят повышающий коэффициент. Однако для машин возрастом 6 лет этот коэффициент равен единице, а чем старше автомобиль, тем он меньше.

Таким образом, в случае принятия нового механизма растаможивания, в 2022 году, по сравнению с 2020 годом, средняя стоимость растаможивания вырастет на 5,6%. В 2027 году – снизится, но только на 5,8%. При этом произойдет перераспределение налогов с дорогих и элитных подержанных автомобилей на новые и подержанные автомобили среднего класса.

Почему "формула Саакашвили" неприемлема для Украины

Таким образом, предложенная Саакашвили и Ковальчуком и в целом поддержанная на Нацсовете реформ высшим руководством государства формула растаможки, которая не опирается на таможенную стоимость автомобиля, противоречит международным соглашениям, уверены в ИИА. "В статье 85 Директивы Совета 2006/112 / ЕС от 28 ноября 2006 года о совместной системе налога на добавленную стоимость говорится, что при ввозе любых товаров из-за границы базой для налогообложения должна быть таможенная стоимость.

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Методы определения таможенной стоимости в Европейском Союзе – унифицированные для всех групп товаров, и применяются во всех странах-членах, и не предусматривают ее определения с помощью таблиц или формул. Таможенный кодекс Украины уже учитывает необходимые для евроинтеграции положения, а именно 6 методов определения таможенной стоимости. Проблема в том, что его не выполняют из-за высокого уровня коррупции. Поэтому решать проблему нужно, не нарушая международные соглашения", – говорят аналитики ИИА.