Така пропозиція надійшла від "Офісу простих рішень та результатів".

21 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з "Офісом простих рішень та результатів", Міністерством цифрової трансформації та Міністерством фінансів. На ньому обговорювали проєкт, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів.

Якщо раніше пропозицію, озвучену "Офісом простих рішень та результатів", Шмигаль не прийняв – написав "відписку", то тепер, на загальній нараді, його, схоже переконали.

"Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфону — через портал та застосунок Дія, - написав на своїй сторінці Денис Шмигаль. – Усунення бюрократичних перепон, мінімізація людського фактора й викорінення корупції — стане поштовхом до реформи митниці".

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Також прем'єр наголосив про справедливе розмитнення для кожного. Він доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту.