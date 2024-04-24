Вже понад три роки триває підготовка законодавчої бази для розмитнення автомобілів через «Дію». Сьогодні відбувся черговий етап цього надтривалого процесу.

Сьогодні український Парламент проголосував за законопроект № 10380 у першому читанні.

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Законопроектом пропонується до набуття Україною статусу членства в ЄС створити можливість митного декларування легкових автомобілів засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Дія».

Документ прибирає з процесу оцінки автомобіля людський фактор. Загалом, весь процес розмитнення буде онлайн. “Дія” допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інфо про автівку за VIN-кодом.

«Розмитнення авто в Дії може бути показовим кейсом того, як змінюється митниця, коли немає людського фактора. Сподіваюсь на швидке голосування і підтримку під час другого читання», - пише у своєму Телеграм Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, що законопроект про розмитнення авто через «Дію» обговорюють з 2021 року. Верховна Рада вже один раз провалила голосування по цьому питанню. “Я не хочу вірити, що це через якусь зацікавленість, але в цій сфері ходять $50-150 млн хабарів на рік", – сказав у квітні 2023 року Михайло Федоров після того, як народні обранці не підтримали розмитнення через “Дію”.