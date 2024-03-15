Цього разу влада планує впровадити нульове розмитнення автомобілів для армії та силових структур, які будуть закуповувати техніку коштом місцевих бюджетів.

У Верховній Раді зареєстровано одразу два законопроєкти про нульове розмитнення автомобілів №10219 та №10220. Перший передбачає звільнення від ввізного мита, а другий – від податку на додану вартість транспортних засобів для силових структур.

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Якщо ці проєкти законів приймуть, то нульове розмитнення буде стосуватись легкових та вантажних автомобілів, автобусів та спецтехніки, які купуються за кошти місцевих бюджетів і передаються до силових структур: МВС, СБУ, ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонній службі та іншим збройним формуванням.

Якщо депутати та президент підтримають цю ініціативу, нульове розмитнення автомобілів для силових структур буде можливе у період дії воєнного стану, але не пізніше 31 грудня 2024 року.