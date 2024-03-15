На этот раз власти планируют внедрить нулевую растаможку автомобилей для силовых структур, которые будут закупать технику за счет местных бюджетов.

В Верховной Раде зарегистрировано сразу два законопроекта о нулевой растаможке автомобилей №10219 и №10220. Первый предусматривает освобождение от ввозной пошлины, а второй от налога на добавленную стоимость транспортных средств для силовых структур.

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Если эти проекты законов примут, то нулевая растаможка будет касаться легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спецтехники которые покупаются за средства местных бюджетов и передаются в силовые структуры: МВД, СБУ, ВСУ, Нацгвардию, Пограничную службу и другие вооруженные формирования.

Если депутаты и президент поддержат эту инициативу, нулевая растаможка автомобилей для силовых структур будет возможна в период действия военного положения, но не позднее 31 декабря 2024 года.