Исходя из деклараций нардепов за 2022 год, в первый год войны каждый третий народный избранник приобрел новый автомобиль или недвижимость.

Об этом узнали журналисты "Экономической правды", проанализировав декларации народных депутатов. Ведь согласно действующему законодательству, избранники обязаны отчитываться о полученных доходах и новых приобретениях.

Из этих документов стало ясно, что в 2022 году нардепы задекларировали 134 новых транспортных средства. Здесь интересная статистика. При этом 109 депутатов приобрели хотя бы одно новое авто, то есть некоторые из них купили две или три машины...

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Больше всего народных депутатов с новенькими автомобилями и объектами недвижимости стало во фракции "Слуга народа" и бизнес-группе "Доверие". Инфографика: Экономическая правда

Самой любимой маркой наших избранников стал Mercedes-Benz, количество которых в различных сериях моделей и модификациях составляет 19 единиц. Кто бы сомневался... Не менее престижные машины Lexus в предпочтениях нардепов заняли второе место с количеством 11 машин.

Интересно, что депутаты не всегда отчитываются об автомобилях в собственности. Очень часто они их "арендуют" у знакомых или родственников. Получение имущества в пользование стало гораздо популярнее, чем до большой войны. Оказалось, что раньше автомобили были в собственности 58% депутатов, одновременно после февраля 2022 года – только у 45% (до получения значка народного депутата в 2019 году цифра достигала 77%).