По меньшей мере полтора десятка народных депутатов обновили свои автопарки за последний год. Среди новых депутатских авто – Mercedes, Land Cruiser и даже дорогой Rolls-Royce.

На новой BMW Х5 теперь ездит "слуга народа" Евгений Шевченко. Журналисты трижды фиксировали, как он приезжал на ней на закрытую парковку Верховной Рады.

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Авто зарегистрировано в марте 2020-го на сына нардепа Ивана Шевченко, который работает следователем Государственного бюро расследований. Из декларации следователя (последняя, которая сейчас есть в свободном доступе – за 2018 год) понятно, что средств на приобретение такого авто у него не было. Откуда у родственника нардепа деньги на авто, которым пользуется он сам – Шевченко не ответил.

Новой BMW Х5 пользуется и депутат "Слуги народа" Максим Гузенко, известный выполнением наименьшего количества обещаний среди мажоритарщиков Сумщины. Авто зарегистрировано в октябре 2020 года на семейную аграрную фирму Гузенко “Агрохим партнер”, но пользуется им скорее всего сам народный избранник – журналисты неоднократно замечали выезд автомобиля с закрытой парковки Верховной Рады.

На новые авто пересели и некоторые нардепы от “Слуги народа”, которых ранее Bihus.Info “ловили” на голосовании в интересах олигарха Рината Ахметова. Так, “слуга народа” Николай Галушко теперь приезжает в Раду на новой Toyota Land Cruiser 200 ориентировочно за 2,5 млн грн. Машина зарегистрирована в ноябре 2020 года на 65-летнюю мать нардепа Марину Валентиновну. Нардеп сначала заявил журналистам, что не ездит на этом авто, но чуть позже – что задекларирует право пользования ею. Откуда у матери средства на машину нардеп не сказал.

Новую Toyota Land Cruiser так же в ноябре купил и “слуга народа” Арсений Пушкаренко. Нардеп говорит, что купил машину в кредит, а покупку не задекларировал, потому что якобы в тот момент из-за решения Конституционного суда не работал сайт деклараций.

А нардеп Валерий Колюх ездит на новом Volvo ХС90 за примерно 2 млн гривен. Машина зарегистрирована на жителя села Старый Белоус, что на Черниговщине. Сам Колюх говорит, что это машина его помощника и он его просто подвез. При этом нардеп, по его же словам, почему-то собирается декларировать право пользования этим авто.

Новым Lexus LX 450D пользуется теперь и нардеп от “Батькивщины” Андрей Николаенко. Авто записано на отца парламентария – пенсионера и нардепа первого созыва Рады Ивана Николаенко

Летом пересел в новенькую Audi A8 еще один соратник Юлии Тимошенко – Сергей Власенко. Автомобиль после свежего рестайлинга обошелся нардепу в 4,3 млн грн. Напомним, ранее Власенко получил компенсацию от юридической фирмы Reid, Collins, Tsai LLP за политические репрессии в отношении Тимошенко.

Однопартийца Власенко – Константина Бондарева – журналисты также заметили в новом внедорожнике Toyota Land Cruiser Prado. Стоимость в салоне стартует от миллиона трехсот тысяч в базовой комплектации.

Новое авто появилось и у депутата “Оппозиционной платформы – За жизнь” Михаила Папиева. Нардеп недавно пересел на новый Volkswagen Touareg, который сейчас, по словам самого же Папиева, на лизинговой компании. Ежемесячно нардеп якобы платит за него 60 тысяч гривен.

Народный депутат от “ОПЗЖ” Суто Мамоян уже попадал ранее в “автоскандалы”. Так, в свою декларацию он внес два автомобиля Toyota Land Cruiser 200, которые якобы купил по 20 тысяч гривен. Недавно журналисты заметили как Мамоян на Липской возле Верховной Рады в сопровождении охранников сел в автомобиль Rolls Royce Сullinan, записанный на родственника парламентария. Подобный автомобиль стоит около 15 миллионов гривен.

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На новой машине ездит и бывший “слуга народа” Роман Иванисов, которого ранее выгнали из фракции из-за судимости за изнасилование. Журналисты заметили как нардеп выезжает с закрытой парковки Рады на новом Mercedes-Benz GLS 400. Авто зарегистрировано на его жену.

Новое авто – Land Rover Defender – появилось и у нардепа Дмитрия Шпенова. Машина зарегистрирована на компанию ООО “Институт стратегических исследований” самого Шпенова и по словам нардепа он ее арендует у своей же компании. Интересно, что по информации из открытых источников, эта компания за 2019 год официально заработала лишь 9600 гривен чистой прибыли, а за последние 10 лет не заработала и половины стоимости нового авто депутата.