Стало известно, какой законопроект о растаможке авто будут обсуждать депутаты на рабочей группе.

Стоимость платежей и дальше будет зависеть от возраста авто: чем старее, тем дороже. От 30% стоимости за новое авто и до 188% за 16-летнее. Пока это не похоже на доступное растаможивание.

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Предложено заменить все существующие налоги при ввозе авто на единый, который будет рассчитываться по специальной формуле.

Базой налогообложения - то есть суммой, от которой будут считать новый единый платеж -будет стоимость этой модели авто в год изготовления, умноженная на коэффициент, зависящий от возраста. Коэффициенты указаны в таблице.

Например, базой налогообложения для Skoda Octavia 2005 года выпуска, которая стоила 30 тысяч евро новой, это будет: 30 000 * 0,06 = 1950 евро. Но это не конечная стоимость растаможки.

Кстати, определять цену авто на момент изготовления будут на основании данных производителя, а порядок должен установить Кабмин.

Чтобы получить финальную стоимость растаможки, сумму, которую получили в предыдущем пункте, нужно умножить на еще один коэффициент. Он также будет зависеть от возраста: более старое авто-более высокий коэффициент.

Для нашей Skoda 2005 года это будет выглядеть так: 1950 * 1,77 = 3450 евро. 3450 евро за растаможку 15-летней шкоды! Это даже дороже, чем сейчас.

Как видно на диаграмме, разработанной авторами законопроекта - на авто в возрасте от 10 лет налоги будут фактически запрещающими. Растамаживать такие авто по новым ставкам не будет никакого смысла - это просто экономически невыгодно.

В случае принятия такого механизма растаможки, не то что не будет решена проблема “евроблях” – будет спад импорта авто и поиск новых схем.

Преимуществом такого подхода называют решение проблемы определения таможенной стоимости: решение будет принимать не таможенник, а формула расчета.

Однако какой метод определения стоимости авто в момент изготовления определит Кабмин? А что, если не удастся получить данные от производителя? Очень много вопросов без ответов.

И на конец – вишенка на торте. Законопроектом предусмотрено, что в случае, если вы купили авто на аукционе, вы можете подтвердить стоимость сведениями с аукциона. Привет схемам: сейчас у нас появятся сотни интернет-аукционов, где будут продавать майбахи за 1000 евро.

Резюме Авто 24:

Это очередной законопроект, который рассматривается в рабочей группе, разрабатывающей новый Закон о растаможке. Пока он не имеет никакого правого статуса.