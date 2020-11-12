Стало відомо, який законопроект про розмитнення авто обговорюватимуть депутати на робочій групі.

Вартість платежів і далі залежатиме від віку авто: чим старіше, тим дорожче. Від 30% вартості за нове авто і до 188% за 16-річне. Поки це не схоже на доступне розмитнення.

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Запропоновано замінити усі існуючі податки при ввезенні авто на єдиний, що буде розраховуватися за спеціальною формулою.

Базою оподаткування - тобто сумою, від якої рахуватимуть новий єдиний платіж - буде вартість цієї моделі авто у рік виготовлення, помножена на коефіцієнт, що залежить від віку. Коефіцієнти зазначені у таблиці.

Наприклад, базою оподаткування для Skoda Octavia 2005 року випуску, що коштувала 30 тисяч євро новою, це буде: 30 000 * 0,06 = 1950 євро. Але це не кінцева вартість розмитнення.

До речі, визначити ціну авто на момент виготовлення будуть на підставі даних виробника, а порядок повинен встановити Кабмін.

Щоб отримати фінальну вартість розмитнення, суму, яку отримали у попередньому пункті, потрібно перемножити на ще один коефіцієнт. Він також залежатиме від віку: старіше авто - вищий коефіцієнт.

Для нашої Skoda 2005 року це буде виглядати так: 1950 * 1,77 = 3450 євро. 3450 євро за розмитнення 15-річної шкоди! Це навіть дорожче, ніж зараз.

Як видно на діаграмі, розробленій авторами законопроєкту - на авто віком від 10 років податки будуть фактично заборонними. Розмитнювати такі авто за новими ставками не буде ніякого сенсу - це просто економічно невигідно.

У разі прийняття такого механізму розмитнення, не те що не буде вирішена проблема «євроблях» - буде спад імпорту авто та пошук нових схем.

Перевагою такого підходу називають вирішення проблеми визначення митної вартості: рішення прийматиме не митник, а формула розрахунку.

Проте який метод визначення вартості авто у момент виготовлення визначить Кабмін? А що, коли не вдасться отрмати дані від виробника? Дуже багато питань без відповідей.

І на кінець - вишенька на торті. Законопроектом передбачено, що у разі, коли ви купили авто на аукціоні, ви можете підтвердити вартість відомостями з аукціону. Привіт схемам: зараз у нас з‘являться сотні інтернет-аукціонів, де продаватимуть майбахи за 1000 євро.