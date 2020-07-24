Журналисты проанализировали систему штрафов полиции и нашли там нарушения правил дорожного движения украинскими чиновниками и нардепами.

Многие водители превышают скорость. Впрочем, в некоторых нарушения носят системный характер. Например, нардепа и члена группы "Партия "За будущее" Антона Яценко журналисты называют "тупо потенциальным убийцей" и заявляют, что в его биографии уже есть смертельное ДТП, участие в котором политик опровергает. Яценко нарушил ПДД 60 раз с начала установки камер, то есть, за 50 дней.

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Журналисты приводят несколько примеров: 24 июня – 148 км/ч (при 50 разрешенных), 10 июня – 151 км/ч, 11 июня – 169 км/ч. То есть, превышение скорости более чем три раза. Согласно полицейскому реестру, Яценко не оплатил ни одного штрафа.

Нарушает и нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский. Однако значительно меньше, чем Антон Яценко. Ярко-зеленый "Гелик" Дубинского попался на камеры дважды, а Toyota Land Cruiser – девять раз. Согласно данным полицейского реестра, закрыл Дубинский только один штраф.

Третьим рассказали о Сергее Трофимове – первом заместителе главы Офиса президента. За две первых недели работы камер чиновник нарушил пять раз.

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