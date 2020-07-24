Журналісти проаналізували систему штрафів поліції та знайшли там порушення правил дорожнього руху українськими чиновниками та нардепами.

Багато хто з водіїв перевищує швидкість. Втім, у декого порушення носять системний характер. Наприклад нардепа та члена групи "Партія "За майбутнє" Антона Яценка журналісти називають "тупо потенційним вбивцею" та заявляють, що в його біографії вже є смертельне ДТП, участь в якому політик спростовує. Яценко порушив ПДР 60 разів від початку встановлення камер, тобто, за 50 днів.

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Журналісти наводять декілька прикладів: 24 червня – 148 км/год (при 50 дозволених), 10 червня – 151 км/год, 11 червня – 169 км/год. Тобто, перевищення швидкості в понад три рази. Згідно з поліцейським реєстром, Яценко не оплатив жодного штрафу.

Порушує і нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. Однак значно менше, аніж Антон Яценко. Яскраво-зелений "Гелик" Дубінського попався на камери двічі, а Toyota Land Cruiser - дев’ять разів. Згідно з даними поліцейського реєстру, закрив Дубінський лише один штраф.

Третім розповіли про Сергія Трофімова – першого заступника глави Офісу президента. За два перших тижні роботи камер чиновник порушив п’ять разів.

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