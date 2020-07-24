Зараз система автофіксації приносить близько 50 мільйонів гривень на місяць. Аби збільшити цей показник вже ведеться дискуйся що до підвищення штрафів та збільшення кількості камер. Кількість аварій при цьому зростає.

Експерти вже порівнюють українське законодавство в частині штрафних санкцій та їхніх градацій швидкісного режиму з європейською практикою. В багатьох країнах за певну кількість штрафів водія позбавляють водійських прав. Але проблема Українського законодавства у тому, що штраф накладається на юридичного власника авто, у якого водійських прав може і не бути взагалі.

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Юрист кампанії "За безпечні дороги" Центру демократії і верховенства права Діана Наливанна порівняла законодавство України з іншими країнами, де не працює система "безкарного порога". За її словами, наразі діє закріплений порядок перевищення допустимої швидкості на 20 км/год, переступивши поріг якої, порушник отримує штраф у 255 гривень (близько 7 євро), і за перевищення в 50 км/год - 510 гривень (17 євро). У багатьох країнах Європи діє інша практика - мінімальний поріг перевищення дозволеної швидкості всього 1 км/год. Наприклад, у Болгарії, порушивши вищевказані правила, водій отримає фінансове покарання від 51 до 358 євро. На думку Діани Наливанна "Високий рівень ДТП з травмованими і загиблими в Україні пов'язаний з невеликим рівнем санкцій і відсутністю суворого покарання".

Європейська практика покарання

За словами експерта, у багатьох країнах сума штрафу мають градацію: "Для порівняння, в Німеччині градація штрафів спирається на рівень небезпеки, наприклад, якщо водій перевищив допустиму швидкість на 20 кілометрів на годину біля забудови - покарання буде суворим, на відміну від порушення на вільній трасі".

Юрист підкреслила, що серед 40 проаналізованих країн Європи тільки в Ірландії і на Мальті сума штрафу не залежить від цифри перевищеної швидкості. Згідно з дослідженням, покарання за перевищення допустимої швидкості на 20 і 30 км/год - колосально різні в більшості європейських країн. А згідно з українським законодавством, власник авто отримає однаковий рахунок у квитанції за перевищення на 21 км/год і на 49 км/год, незважаючи на різний рівень небезпеки: "У європейців відсутня так звана толерантність до перевищення швидкості на дорозі - штрафи діють навіть за найменшу помилку. В Іспанії з водіїв стягують 100 євро за перевищення 1-20 км/ч. І такі санкції цілком виправдані, оскільки навіть перевищення в 5 км/год по місту може вдвічі збільшити шанси ДТП".

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Крім штрафних санкцій, в Європі діє практика тимчасового вилучення водійських прав, а іноді і позбавлення волі: "В Литві за перевищення більш ніж на 50 км/год можна не тільки заплатити велику суму грошей, але і залишитися без прав на термін від 1 і до 6 місяців. У Хорватії за подібне позбавляють волі на строк до 2 місяців". Юрист додала, що є ще один метод покарання для систематичних порушників ПДР - накопичувальна система балів. Дійшовши до певної межі за обмежений проміжок часу, у водія назавжди вилучають посвідчення.

В Україні застосування таких норм навряд чи можливе, адже винним у перевищенні швидкості у нас визнається власник транспортного засобу, у якого може взагалі не бути водійських прав.

Є ще одна практика покарання, що діє поки тільки у Великій Британії і Фінляндії - сума штрафу безпосередньо залежить від рівня доходу громадянина. Наприклад, за перевищення допустимої швидкості на 18 км/год порушнику приходить квитанція про штраф у розмірі 75% його щоденного доходу. У фінів, крім рівня доходу, штраф буде залежати від кількості членів сім'ї, внаслідок чого навіть небідним місцевим штрафи "б'ють по гаманцю".

"Повертаючись до українського законодавства, розумієш, що штрафну систему за порушення швидкісного режиму слід переглянути. ", - підкреслила Наливанна. Офіційна статистика національної поліції свідчить що у перший місяць роботи камер в Києві та області аварійність почала зростати. В київській області кількість аварій збільшилась на 26% у місті Києві на 0,9%.

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