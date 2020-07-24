Сейчас система автофиксации приносит около 50 миллионов гривен в месяц. Чтобы увеличить этот показатель уже ведется дискусия что до повышения штрафов и увеличения количества камер. Количество аварий при этом растет.

Эксперты уже сравнивают украинское законодательство в части штрафных санкций и их градаций скоростного режима с европейской практикой. Во многих странах за определенное количество штрафов водителя лишают водительских прав. Но проблема Украинского законодательства в том, что штраф накладывается на юридического владельца авто, у которого водительских прав может и не быть вообще.

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Юрист кампании "За безопасные дороги" Центра демократии и верховенства права Диана Наливанная сравнила законодательство Украины с другими странами, где не работает система "безнаказанного порога". По ее словам, сейчас действует закреплен порядок превышения допустимой скорости на 20 км/ч, переступив порог которой, нарушитель получает штраф в 255 гривен (около 7 евро), и за превышение в 50 км/ч - 510 гривен (17 евро). Во многих странах Европы действует другая практика - минимальный порог превышения разрешенной скорости всего 1 км/час. Например, в Болгарии, нарушив вышеуказанные правила, водитель получит финансовое наказание от 51 до 358 евро. По мнению Дианы Наливанная "Высокий уровень ДТП с травмированными и погибшими в Украине связан с небольшим уровнем санкций и отсутствием строгого наказания".

Европейская практика наказания

По словам эксперта, во многих странах сумма штрафа имеют градацию: "Для сравнения, в Германии градация штрафов опирается на уровень опасности, например, если водитель превысил допустимую скорость на 20 километров в час возле застройки - наказание будет суровым, в отличие от нарушения на свободной трассе".

Юрист подчеркнула, что среди 40 проанализированных стран Европы только в Ирландии и на Мальте сумма штрафа не зависит от цифры превышенной скорости. Согласно исследованию, наказание за превышение допустимой скорости на 20 и 30 км/ч - колоссально разные в большинстве европейских стран. А согласно украинскому законодательству, владелец авто получит одинаковый счет в квитанции за превышение на 21 км/ч и на 49 км/ч, несмотря на разный уровень опасности: "У европейцев отсутствует так называемая толерантность к превышению скорости на дороге - штрафы действуют даже за малейшую ошибку. В Испании с водителей взимают 100 евро за превышение на 1-20 км/ч. И такие санкции вполне оправданы, поскольку даже превышение в 5 км/ч по городу может вдвое увеличить шансы ДТП".

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Кроме штрафных санкций, в Европе действует практика временного изъятия водительских прав, а иногда и лишение свободы: "В Литве за превышение более чем на 50 км/ч можно не только заплатить большую сумму денег, но и остаться без прав на срок от 1 и до 6 месяцев. В Хорватии за подобное лишают свободы на срок до 2 месяцев". Юрист добавила, что есть еще один метод наказания для систематических нарушителей ПДД - накопительная система баллов. Дойдя до определенного предела за ограниченный промежуток времени, у водителя навсегда изымают удостоверения.

В Украине применение таких норм вряд ли возможно, ведь виновным в превышении скорости в нас признается собственник транспортного средства, у которого может вообще не быть водительских прав.

Есть еще одна практика наказания, что действует пока только в Великобритании и Финляндии - сумма штрафа напрямую зависит от уровня дохода гражданина. Например, за превышение допустимой скорости на 18 км/ч нарушителю приходит квитанция о штрафе в размере 75% от его ежедневного дохода. У финнов, кроме уровня дохода, штраф будет зависеть от количества членов семьи, вследствие чего даже небедным местным штрафы "бьют по кошельку".

"Возвращаясь к украинскому законодательству, понимаешь, что штрафную систему за нарушение скоростного режима следует пересмотреть. ", - подчеркнула Наливанная. Официальная статистика национальной полиции свидетельствует, что в первый месяц работы камер в Киеве и области аварийность начала расти. В киевской области количество аварий увеличилось на 26% в городе Киеве на 0,9%.

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