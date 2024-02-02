Виходячи з декларацій нардепів за 2022 рік, у перший рік війни кожен третій народний обранець придбав новий автомобіль або нерухомість.

Про це дізнались журналісти “Економічної правди”, проаналізувавши декларації народних депутатів. Адже відповідно до чинного законодавства, обранці зобов’язані звітувати про отримані доходи та нові надбання.

З цих документів стало ясно, що у 2022 році нардепи задекларували 134 нові транспортні засоби. Тут цікава статистика. При цьому 109 депутатів набули хоча б одне нове авто, тобто деякі з них придбали дві чи три машини...

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Найбільше народних депутатів з новенькими автомобілями та об’єктами нерухомості стало у фракції "Слуга народу" та бізнес-групі "Довіра". Інфографіка: Економічна правда

Найулюбленішою маркою наших обранців став Mercedes-Benz, кількість яких у різних серіях моделей та модифікаціях становить 19 одиниць. Хто б сумнівався… Не менш престижні автівки Lexus в уподобаннях нардепів посіли друге місце з кількістю 11 машин.

Цікаво, що депутати не завжди звітують про автомобілі у власності. Дуже часто вони їх “орендують” у знайомих чи родичів. Отримання майна в користування стало набагато популярнішим, ніж до великої війни. Виявилося, що раніше автомобілі були у власності 58% депутатів, водночас після лютого 2022 року – лише в 45% (до отримання значка народного депутата у 2019 році цифра сягала 77%).