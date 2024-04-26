Громадяни активно користуються застосунком Дія для купівлі-продажу авто. Вже 55 тисяч транспортних засобів були перереєстровані онлайн через застосунок Дія.

У Дії можна перереєструвати легкові автомобілі, мотоцикли та мопеди. Для цього у застосунку мають відображатися паспорт і податковий номер учасників угоди, а також свідоцтво про реєстрацію транспорту. Послуга доступна лише фізичним особам і для першого продажу транспортного засобу у поточному році.

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Аби продати своє авто через Дію, варто спочатку згенерувати заявку, розповіла Ірина Заболотна, керівниця команди впровадження Дії у Міністерстві цифрової трансформації: «Коли заявка сформована, ви її надсилаєте покупцю. Це можна зробити як і через QR-код, так і надіслати посиланням. У свою чергу покупець вносить додаткову інформацію. Обирає, чи він хоче отримати пластикове свідоцтво, чи буде достатньо цифрового документа у застосунку Дія».

Після внесення даних обома сторонами, формується договір купівлі-продажу, відбувається автоматична перевірка по базах та реєстрах.

«У нас є відповідний сервісний центр МВС, який працює 7 днів на тиждень, тому такі заявки, як правило, обробляються в одноденний термін, без вихідних, — розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець. — Далі адміністратор лише друкує свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Якщо покупець обрав номерний знак, працівник сервісного центру МВС його закріплює. Повний пакет документів передається до ДП «Інфотех», яке направляє свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерний знак до Укрпошти. Поштовий оператор здійснює доставку до 10 днів».

Після перевірки даних, у застосунок може прийти повідомлення про відмову. Причину можна дізнатися лише в сервісному центрі МВС при особистому зверненні.

«Зараз ми працюємо над тим, щоб у цьому повідомленні також містилась чітка причина відмови, чому людина не може перереєструвати авто в Дії. Основні причини у відмові надання послуги через Дію, це якщо у продавця або покупця є, наприклад, несплачені штрафи, є якісь наявні обмеження, заборгованість по аліментам або виконавчі провадження», — розповів заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець.

Перереєструвати авто можна і в сервісних центрах МВС. Ця процедура оффлайн займає 30-40 хвилин. Вартість послуги перереєстрації транспортного засобу у Дії та в сервісних центрах однакова — 1105 гривень разом з бланком свідоцтва та номерним знаком.