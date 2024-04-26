В своем центре безопасности в Торсланде, Швеция, бренд Volvo, который принадлежит Geely, устроил краш-тест с моделями, расположенными на противоположных концах модельного ряда.

Мы признаем, что идея большого внедорожника, въезжающего в относительно маленькую машину, звучит совершенно ужасно. Как бы это ни казалось страшным, Volvo уверена, что вы все равно сможете выбраться целым и невредимым после бокового столкновения.

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EX30 - самая маленькая модель Volvo длиной всего 423 сантиметра. Он весит немного 1830 кг в своем первоначальном виде, прежде чем вы начнете добавлять оборудование. EX90 - это электрический гигант с длиной 5037 см и весом 2700 кг в своей самой легкой форме. Automotive News Europe пригласили посмотреть, что происходит, когда самый большой автомобиль шведского автопроизводителя таранит кроссовер размера.

Стоит отметить, что EX90 двигался со скоростью 50 км/ч, тогда как EX30 двигался со скоростью 20 км/ч, когда произошел удар. Говоря о скорости, с 2020 года все модели Volvo ограничиваются электроникой на уровне 180 км в час. Внутри более уязвимого внедорожника были два маникена сбоку от автомобиля, в который врезался флагман Volvo.

Лотта Якобссон, старший технический специалист по предотвращению травм, объяснила в интервью AN, как конструкция EX90 снижает риск получения травм теми, кто находится внутри EX30. Нижняя часть передней конструкции большего внедорожника взаимодействовала с боковой структурой меньшего транспортного средства, чтобы лучше поглотить силу столкновения.

Поскольку оба являются совершенно новыми внедорожниками, ни EX30, ни EX90 еще не тестировались Euro NCAP или NHTSA. Мы будем удивлены, если два внедорожника получат что-то ниже максимального рейтинга. Миссия Volvo заключается не только в том, чтобы сделать свои автомобили более безопасными в случае аварии, но и уменьшить вероятность аварии. Это часть видения безопасности Volvo Group относительно того, как можно предотвратить аварии.