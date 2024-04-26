У своєму центрі безпеки в Торсланді, Швеція, бренд Volvo, який належить Geely, влаштував краш-тест із моделями, розташованими на протилежних кінцях модельного ряду.

Ми визнаємо, що ідея великого позашляховика, що в’їжджає у відносно маленьку машину, звучить абсолютно жахливо. Як би це не здавалося страшним, Volvo впевнена, що ви все одно зможете вибратися цілим і неушкодженим після бічного зіткнення.

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EX30 — найменша модель Volvo завдовжки лише 423 сантиметра. Він важить трохи 1830 кг у своєму початковому вигляді, перш ніж ви почнете додавати обладнання. EX90 — це електричний гігант із довжиною 5037 см та вагою 2700 кг у своїй найлегшій формі. Automotive News Europe запросили подивитися, що відбувається, коли найбільший автомобіль шведського автовиробника таранить кросовер розміру.

Варто зазначити, що EX90 рухався зі швидкістю 50 км/год, тоді як EX30 рухався зі швидкістю 20 км/год, коли стався удар. Говорячи про швидкість, з 2020 року всі моделі Volvo обмежуються електронікою на рівні 180 км на годину. Усередині більш вразливого позашляховика були два манікени збоку від автомобіля, у який врізався флагман Volvo.

Лотта Якобссон, старший технічний спеціаліст із запобігання травмам, пояснила в інтерв’ю AN, як конструкція EX90 знижує ризик отримання травм тими, хто перебуває всередині EX30. Нижня частина передньої конструкції більшого позашляховика взаємодіяла з боковою структурою меншого транспортного засобу, щоб краще поглинути силу зіткнення.

Оскільки обидва є абсолютно новими позашляховиками, ні EX30, ні EX90 ще не тестувалися Euro NCAP або NHTSA. Ми будемо здивовані, якщо два позашляховики отримають щось нижче максимального рейтингу. Місія Volvo полягає не лише в тому, щоб зробити свої автомобілі безпечнішими у разі аварії, але й зменшити ймовірність аварії. Це частина бачення безпеки Volvo Group щодо того, як можна запобігти аваріям.