Компанія дотрималась своєї обіцянки, яку вона дала торік й припинила виробництво автомобілів з дизельним двигуном. На автомобільному заводі в Торсланді зібрали останній автомобіль Volvo XC90 з дизельним двигуном.

Синій кросовер не дістанеться жодному з клієнтів, адже він одразу ж поїхав до музею компанії World of Volvo у Гетеборзі, де стане експонатом, що завершив епоху виробництва дизелів тривалістю 45 років.

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Компанія Volvo, що тепер належить Geely, почала виробляти дизельні двигуни ще в 1979 році, однак до 1991 року загальну кількість вироблених моторів не підраховували. Відомо, що з 1991 року було виготовлено понад 9 мільйонів таких авто.

Цікаво, що перший дизельний автомобіль Volvo оснащувався атмосферним шестициліндровим агрегатом, запозиченим у Volkswagen. Перший дизельний двигун власної розробки компанія представила лише в 2001 році.

Плани про відмову від дизельних агрегатів компанія Volvo оприлюднила ще у 2017 році. Наразі, план повністю реалізовано й дизелі зникли з модельного ряду Volvo.

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Керівництво компанії заявило, що наступним кроком є перехід бренду на лінійку автомобілів з нульовим рівнем викидів до кінця десятиліття. Це досить амбітний план, враховуючи, що такі конкуренти Volvo, як Mercedes-Benz та Bentley зараз переглядають свої наміри повністю відмовитись від автомобілів з ДВЗ.

Європа все ще залишається регіоном з найбільшою часткою дизельних автомобілів, проте їх популярність поступово знижується. Основними причинами цього є суворіші норми викидів та скандал корпорації Volkswagen, більше відомий як “дизельгейт”, який підірвав довіру до дизельних двигунів серед покупців.

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Інвестиції, спрямовані на те, щоб дизелі відповідали суворішому законодавству ЄС мають бути величезними, а оскільки попит на них серед покупців падає, автовиробники не бачать сенсу витрачати гроші на двигуни, що вмирають.