У зв’язку з розширенням лінійки електричних моделей, в компанії Volvo вирішили прибрати назви XC40 Recharge й C40 Recharge та замінити їх на EX40 і EC40.

Компанія, що належить Geely, упорядковує свою номенклатуру. У майбутньому повністю електричні та гібридні моделі Volvo більше не матимуть суфікса «Recharge» у своїх назвах. Моделі EX40 та EC40 приєдналися до лінійки інших електромобілів, що налічує менший кросовер EX30, повнорозмірний позашляховик EX90 та мінівен EM90, призначений лише для ринку Китаю.

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Цікаво, що гібриди XC60 Recharge, S60 Recharge, використовують суфікс «T6» або «T8» - індекс, який раніше використовували для бензинових моделей, проте, враховуючи, що Volvo переходить на повністю електричну лінійку до 2030 року, такі зміни виглядають очевидними.

Volvo EX40

EX40 та EC40 отримали не лише змінену назву, а й оновлення, яке додало топовим повнопривідним версіям автомобілів додаткових 34 кінські сили. Загальна потужність топової версії Volvo EX40 становить 436 к.с.

Volvo EC 40

Компанія Volvo не приховує, що перехід до лінійки виключно електромобілів буде поступовим, а отже гібридні моделі все ще будуть доступні, оскільки продажі автомобілів з нульовим рівнем викидів у 2023 році становили лише 16% від загального обсягу.

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Торік компанія Volvo встановила рекорд проданих електромобілів, коли загальний обсяг реалізованих авто сягнув 708 716 автомобілів, з яких 113 419 були електромобілями, що на 70% більше, ніж у 2022 році.