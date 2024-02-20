В связи с расширением линейки электрических моделей, в компании Volvo решили убрать названия XC40 Recharge и C40 Recharge и заменить их на EX40 и EC40.

Компания, принадлежащая Geely, упорядочивает свою номенклатуру. В будущем полностью электрические и гибридные модели Volvo больше не будут иметь суффикса "Recharge" в своих названиях. Модели EX40 и EC40 присоединились к линейке других электромобилей, что насчитывает меньший кроссовер EX30, полноразмерный внедорожник EX90 и минивэн EM90, предназначен только для рынка Китая.

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Интересно, что гибриды XC60 Recharge, S60 Recharge, используют суффикс "T6" или "T8" - индекс, который ранее использовали для бензиновых моделей, однако, учитывая, что Volvo переходит на полностью электрическую линейку до 2030 года, такие изменения выглядят очевидными.

Volvo EX40

EX40 и EC40 получили не только измененное название, но и обновление, которое добавило топовым полноприводным версиям автомобилей дополнительных 34 лошадиные силы. Общая мощность топовой версии Volvo EX40 составляет 436 л.с.

Volvo EC 40

Компания Volvo не скрывает, что переход к линейке исключительно электромобилей будет постепенным, а значит гибридные модели все еще будут доступны, поскольку продажи автомобилей с нулевым уровнем выбросов в 2023 году составили лишь 16% от общего объема.

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В прошлом году компания Volvo установила рекорд проданных электромобилей, когда общий объем реализованных авто достиг 708 716 автомобилей, из которых 113 419 были электромобилями, что на 70% больше, чем в 2022 году.