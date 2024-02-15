Команда Cyan Racing сделала из Volvo P1800 рестомод для дальних путешествий. Версия GT получила специальные настройки подвески и двигателя, а также облагороженный салон.

Рестомод получил новый титановый каркас безопасности, сиденья повышенного комфорта и обивку из натуральной кожи и ткани. Строительство такой машины занимает около года. Цена не сообщается, но обычный Volvo P1800 Cyan без приставки GT стоит 379 000 фунтов стерлингов, ($477 000).

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В 2020 году команда Cyan Racing (бывшая Polestar Racing), которая отвечает за автоспортивные программы Volvo и Lynk & Co (обе марки входят в состав концерна Geely), представила рестомод на базе купе Volvo P1800 1964 года. Его шасси усилили вставками из высокопрочной стали и углепластика, а затем добавили современных компонентов. Так, у машины появилась регулируемая алюминиевая подвеска с поперечными рычагами сзади вместо неразрезного моста и турбомотора на основе блока от гоночного Volvo S60 TC1.

Двигатель рестомода имеет объем два литра, выдает 420 лошадиных сил и 455 Нм крутящего момента,, и работает в паре с пятиступенчатой "механикой" Holinger со схемой переключений dog-leg (первая передача находится на месте второй). Тяга на заднюю ось идет через углепластиковый карданный вал и дифференциал повышенного трения. Все это было специально настроено под трек, но теперь Cyan Racing решила выпустить гранд-турер, в котором акцент сделан на удобство в дальних поездках.

Для этого пришлось заново перекалибровать подвеску, уже под загородные дороги, поменять настройки двигателя (можно выбирать мощность между 350 и 420 л.с.) и добавить щепотку комфорта. Купе P1800 Cyan GT досталась новая версия титанового каркаса безопасности, больше звукопоглощающих материалов и обивка салона из натуральной кожи и ткани в рубчик. По словам Cyan Racing, строительство одного такого рестомода занимает 12-15 месяцев. Экземпляр на фотографиях, окрашен в уникальный зеленый "металлик", входит в число первых клиентских машин и вскоре отправится в США.