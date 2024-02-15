Команда Cyan Racing зробила з Volvo P1800 рестомод для далеких подорожей. Версія GT отримала спеціальні налаштування підвіски та двигуна, а також облагороджений салон.

Рестомод отримав новий титановий каркас безпеки, сидіння підвищеного комфорту та оббивку з натуральної шкіри та тканини. Будівництво такої машини займає близько року. Ціна не повідомляється, але звичайний Volvo P1800 Cyan без приставки GT коштує 379 000 фунтів стерлінгів, ($477 000).

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У 2020 році команда Cyan Racing (колишня Polestar Racing), яка відповідає за автоспортивні програми Volvo та Lynk & Co (обидві марки входять до складу концерну Geely), представила рестомод на базі купе Volvo P1800 1964 року. Його шасі посилили вставками із високоміцної сталі та вуглепластику, а потім додали сучасних компонентів. Так, у машини з'явилася регульована алюмінієва підвіска з поперечними важелями ззаду замість нерозрізного мосту та турбомотора на основі блоку від гоночного Volvo S60 TC1.

Двигун рестомоду має об'єм два літри, видає 420 кінських сил і 455 Нм моменту, що крутить, і працює в парі з п'ятиступінчастою «механікою» Holinger зі схемою перемикань dog-leg (перша передача знаходиться на місці другої). Тяга на задню вісь йде через вуглепластиковий карданний вал та диференціал підвищеного тертя. Все це було спеціально налаштоване під трек, але тепер Cyan Racing вирішила випустити гранд-турер, у якому акцент зроблено на зручність у далеких поїздках.

Для цього довелося заново перекалібрувати підвіску, вже під заміські дороги, поміняти налаштування двигуна (можна вибирати потужність між 350 і 420 к.с.) та додати щіпку комфорту. Купе P1800 Cyan GT дісталася нова версія титанового каркасу безпеки, більше звукопоглинаючих матеріалів та оббивка салону з натуральної шкіри та тканини в рубчик. За словами Cyan Racing, будівництво одного такого рестомоду займає 12—15 місяців. Примірник на фотографіях, пофарбований в унікальний зелений «металік», входить до перших клієнтських машин і незабаром вирушить до США.