Нова компанія буде працювати в сегменті міської логістики та базуватиметься у Франції.

Renault Group і Volvo Group (компанія з виробництва вантажівок і автобусів, яка окрім назви не має нічого спільного з виробником легкових авто) завершують створення Flexis SAS, спільного підприємства з нового покоління електрофургонів.

Після попередніх угод про спільне підприємство, підписаних 6 жовтня 2023 року, Renault Group і Volvo Group отримали необхідні регуляторні дозволи для офіційного запуску нової компанії повністю електричних фургонів на основі платформи програмно-визначеного автомобіля (SDV) та її спеціальні послуги.

Також цікаво Hyundai показала футуристичний електричний фургон

Нова компанія буде працювати в сегменті міської логістики та базуватиметься у Франції. Renault Group і Volvo Group планують інвестувати в неї 300 мільйонів євро протягом наступних трьох років.

Нове сімейство повністю електричних фургонів, оснащених SDV, буде представлено новою компанією. Виробництво першого фургона планується почати в 2026 році. Жодних зображень майбутнього транспорту нема.

Раніше повідомлялось, що нова генерація електрофургонів буде побудована на так званій “платформі скейтборду”. Вона створена таким чином, щоб забезпечити модульність для різних типів кузовів за низькою ціною. Транспортні засоби використовуватимуть електричну систему 800 В, щоб забезпечити можливість швидкої зарядки, будуть доступні різні варіанти акумуляторів

Завдяки застосуванню програмно-визначеної архітектури автомобіля, транспортний засіб запропонує нові можливості моніторингу для максимального підвищення продуктивності бізнесу. Renault і Volvo стверджують, що такий підхід дозволить операторам автопарків знизити глобальні експлуатаційні витрати на 30%.

Renault Group представить ноу-хау для розробки та масштабного виробництва електричної платформи, тоді як Volvo Group використає свою клієнтську базу професійних логістичних компаній, глобальну мережу сервісних послуг і великий досвід безвідмовної роботи та продуктивності.

Volvo Group, через свій бізнес-напрямок Renault Trucks, і Renault Group працюють разом над легкими комерційними автомобілями понад 35 років, матеріалізацією чого стало поширення в обох мережах комерційних автомобілів Renault Master і Trafic.

Нагадаємо, що Rivian повертається в сегмент комерційних електромобілів..