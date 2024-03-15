Початківець в сегменті електромобілів Rivian розширює свою діяльність у сфері комерційних автомобілів, вступивши в нове партнерство з JBPCO.

Rivian надасть модифіковану версію свого шасі Commercial Van, укомплектовану фірмовою батареєю LFP місткістю 100 кВт-год і пакетом програмного забезпечення, включаючи "приладову панель" Rivian. Окрім цього, буде надано розроблені Rivian функції безпеки, такі як автоматичне екстрене гальмування та система камери 360 градусів.

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Шасі Rivian ляже в основу повністю електричної версії фургона Morgan C250, анонсованого в березні 2023 року (C250 e), фактично RHD Rivian з кузовом Morgan Olson, розробленого спеціально для сервісу поштовими відділеннями. Щоправда, для поштової конфігурації з правим кермом доведеться зробити деякі зміни.

Це перша гучна угода про постачання для Rivian після того, як наприкінці минулого року компанія припинила свою угоду про ексклюзивне постачання з Amazon. Та угода, підписана в 2019 році, надала Amazon ексклюзивний доступ до комерційних фургонів Rivian протягом чотирьох років, з метою (зрештою) випустити в дорогу 100 000 електричних робочих фургонів.

Головний операційний директор Morgan Olson Джо Томпсон каже, що платформу Rivian можна буде використовувати з іншими органами в майбутньому. Застосування, які підійдуть для електричного кузова Morgan Olson, можуть використовувати служби доставлення продуктів, підрядні фургони та інші сервісні програми розвезення та обслуговування класу 2B з GVWR від 3860 до 4535 кілограмів.

Фото: Rivian/Morgan