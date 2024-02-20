За три тижні до офіційної прем’єри моделі R2 компанія Rivian (RIVN) підтвердила, що привезе у Європу більш доступний електричний позашляховик: середньорозмірний електричний SUV R2 планують продавати за 40 000 доларів.

Поки в мережу виробник запустив тизерне відео електромобіля. Тіньове зображення показує зменшену на вигляд версію R1S, що відповідає раніше показаному силуету.

Поданий компанією минулого місяця патент показав більш компактний електричний позашляховик із трохи меншими фарами та задньою чвертьпанеллю.

Основна форма виглядає такою ж, як і глиняна модель, яку Rivian раніше показувала під обгортками. На таку утаємничену інтригу гендиректор Rivian RJ Scaringe лише натякнув, що R2 збереже "сутність бренду", але в меншому та доступнішому пакеті.

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Таке рішення позначиться на ціннику. Вартість R2 стартує від 40 000 до 50 000 доларів. Це майже вдвічі дешевше від R1S і R1T.

З’явилися повідомлення, що електричний позашляховик був помічений на зйомках у центрі Лос-Анджелеса минулого четверга. Вочевидь, знімався черговий рекламний сюжет, хоча не виключена й художня стрічка: задля просування продукції автовиробники гарно приплачують кінокомпаніям за епізоди зі своєю технікою.

Зображення показують те, що ймовірно виглядає як R2. Там він трохи компактніший, припаркований поруч із R1S, із меншими фарами.

Rivian офіційно представить R2 7 березня у своєму новому салоні Laguna. Нова модель буде виготовлена на заводі в Джорджії вартістю 5 мільярдів доларів, виробництво заплановано на 2026 рік.

Для тих, хто в Європі чекає на вихід Rivian, бренд підтвердив, що привезе R2 в Європу. Сторінка Rivian R2 містить кілька європейських країн, перелічених під локаціями, включаючи Австрію, Бельгію, Швейцарію, Францію, Німеччину, Іспанію, Великобританію, Італію та Нідерланди.

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Електричні фургони Rivian разом із Amazon уже розгортаються по всій Європі. Тепер Rivian сподівається, що і його R2 допоможе йому стати масовим. Заявлено, що електричний позашляховик зможе гідно конкурувати з такими бестселерами, як Model Y від Tesla, Hyundai IONIQ 5 і Kia EV6.

Усі нинішні транспортні засоби Rivian більше розроблені для США та Канади, але менший електричний позашляховик R2, швидше за все, розрахований і на Європу. R2 буде глобальною платформою електромобілів.