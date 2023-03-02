Це буде найдалекосяжніший варіант R1S і, ймовірно, найдорожча модель із подвійним двигуном, хоча ціни ще не оголошені.

Генеральний директор Rivian RJ Scaringe оголосив у соціальних мережах, що електричний позашляховик R1S отримає акумулятор Max Pack у поєднанні з конфігурацією Dual-Motor AWD.

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У короткому відео, опублікованому в Twitter, Скарінге сказав, що Rivian зможе встановити батарею Max Pack на подвійний двигун R1S , зберігаючи при цьому семимісну місткість позашляховика. Він додав, що поставки нової конфігурації R1S почнуться цієї осені.

Новина також була опублікована в офіційному обліковому записі Rivian у Twitter, де автовиробник вказав прогнозований запас ходу 627 кілометрів для R1S Dual-Motor AWD Max Pack. Це зробило б її моделлю Rivian R1S з найбільшим запасом ходу на сьогодні.

Rivian не сказав, чи буде Max Pack пропонуватися з обома силовими агрегатами з двома двигунами, Dual-Motor AWD і Enhanced Dual-Motor AWD. Перший, за прогнозами, створюватиме понад 600 кінських сил і 812 Нм крутного моменту, а останній — понад 700 к.с. і 948 Нм крутного моменту.

Стартап стверджує, що R1S Enhanced Dual-Motor AWD розганяється до першої сотні за 3,5 секунди, тоді як R1S Dual-Motor AWD подолає той самий спринт за 4,5 секунди.