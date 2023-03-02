Это будет самый дальновидный вариант R1S и, вероятно, самая дорогая модель с двойным двигателем, хотя цены еще не объявлены.

Генеральный директор Rivian RJ Scaringe объявил в социальных сетях, что электрический внедорожник R1S получит аккумулятор Max Pack в сочетании с конфигурацией Dual-Motor AWD.

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В коротком видео, опубликованном в Twitter, Скаринге сказал, что Rivian сможет установить батарею Max Pack на двойной двигатель R1S, сохраняя при этом семиместную емкость внедорожника. Он добавил, что поставки новой конфигурации R1S начнутся этой осенью.

Новость также была опубликована в официальном аккаунте Rivian в Twitter, где автопроизводитель указал прогнозируемый запас хода 627 километров для R1S Dual-Motor AWD Max Pack. Это сделало бы ее моделью Rivian R1S с самым большим запасом хода на сегодня.

Rivian не сказал, будет ли Max Pack предлагаться с обоими силовыми агрегатами с двумя двигателями, Dual-Motor AWD и Enhanced Dual-Motor AWD. Первый, по прогнозам, будет создавать более 600 лошадиных сил и 812 Нм крутящего момента, а последний более 700 л.с. и 948 Нм крутящего момента.

Стартап утверждает, что R1S Enhanced Dual-Motor AWD разгоняется до первой сотни за 3,5 секунды, тогда как R1S Dual-Motor AWD преодолеет тот же спринт за 4,5 секунды.