Чи зможе новий трирядний електричний позашляховик Rivian конкурувати з перевіреною часом Tesla Model X?

Цей власник Tesla Model X чекав три роки, щоб отримати свій електричний позашляховик Rivian R1S. Нарешті час настав, і йому є чим поділитися своїми першими думками зі світом.

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Якщо ви шукаєте електричний позашляховик, зараз на ринку є кілька варіантів, у тому числі зростаюча кількість від виробників автомобілів стандартного та розкішного класу. Традиційні бренди нарешті виводять на ринок електричні кросовери, і є кілька варіантів від стартапів, таких як Rivian і Fisker. Однак, якщо ви шукаєте трирядну модель, вибір невеликий.

Щоб було зрозуміло, Tesla Model X була єдиним трирядним повністю електричним легковим автомобілем на ринку протягом багатьох років. Оскільки автовиробники створювали нові електромобілі, більшість з них були меншими автомобілями або крихітними кросоверами. Часи змінюються, і ми бачимо, як кількість електричних пікапів і позашляховиків перевищує кількість седанів і хетчбеків. Після Model X єдиним електричним позашляховиком із трьома рядами була Tesla Model Y, хоча його третій ряд доступний за доплату, він вміщує лише двох людей, він підходить лише для дітей і значно скорочує вантажний простір.

Нарешті настав час, коли Model X має гідного суперника у вигляді Rivian R1S. Це не тільки чималий позашляховик із відносно традиційним стилем і трьома рядами сидінь у стандартній комплектації, але й пропозиція рівня розкоші від стартапу, який у багатьох відношеннях не гірше Tesla.

Популярний впливовий діяч YouTube і власник R1S Раян Пінеда скаже вам, що новий позашляховик його справді вразив, і він матиме ще багато чого, чим поділитися в майбутньому. Однак, виходячи лише з його перших вражень, ви побачите, що новинка йому сподобалась. Спеціаліст Rivian доставив трирядний позашляховик і дав Райану повну інструкцію, детально описавши все, що йому потрібно знати про EV.

Раян висвітлює цілий ряд причин, чому він вважає, що R1S «руйнує Tesla Model X». Йому подобається зовнішній вигляд позашляховика всередині та зовні, п’ять різних варіантів ключів, величезний моторизований багажник, масивне та універсальне вантажне відділення та багато іншого. Крім того, Райан нагадує нам, що R1S коштує приблизно вдвічі дешевше нової Model X.

Щоб дізнатися більше про R1S від Райана, перегляньте ціле відео. Написане не передає належного, оскільки він детально розповідає про електричний позашляховик та його характеристики.