Одна акція компанії оцінена у 78 доларів, що значно вище цифр, які вказувались при першому згадуванні про плани на розміщення – від 57 to 62 доларів.

IPO (Initial Public Offering), тобто перше розміщення акцій на фондовій біржі, переводить Rivian з категорії стартапів у великих автовиробників і робить справжнім суперником Tesla.

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Акції Rivian будуть торгуватися на американській біржі Nasdaq під позначенням RIVN. Вони одразу ж отримали досить високу ціну, завдяки тому факту, що IPO збіглось у часі з початком постачання електромобілів покупцям. Крім того, Rivian має значну фінансову підтримку від Amazon і Ford, що дозволило компанії таки розпочати випуск електричних пікапів R1T, попри складну ситуацію на автомобільному ринку. У компанії заявляють, що протягом наступного року замовники отримають ще 10 000 електропікапів.

Зараз Amazon володіє приблизно 22% акцій Rivian, інвестувавши в компанію понад 1,3 мільярда доларів. За останньою ціною пропозиції ця частка коштує 12,5 мільярда доларів.

Ціна акцій у 78 доларів ставить Rivian в один ряд із Ford (оцінений у 79 мільярдів доларів) та General Motors (85 мільярдів доларів), при тому, що Rivian щойно з’явився і ще не отримав жодного фактичного доходу. Для порівняння, інший американський стартап – Lucid Motors – вийшов на біржу у січні цього року з ціною у 10 доларів за акцію, а зараз, після старту виробництва свого першого електромобіля, торгується приблизно по 45 доларів і оцінюється у 72,5 мільярда доларів. А, власне, Tesla нещодавно переступила межу у 1000 доларів за акцію, а ринкова капіталізація компанії перевищила 1 трильйон доларів.

Rivian також заявляє, що очікує втратити близько 1,28 мільярда доларів у цьому кварталі та отримати менш як 1 мільйон доларів доходу за той же період. Наразі у компанії є величезне відставання у понад 55 000 попередніх замовлень на пікапи R1T й електричні кросовери R1S. Rivian каже, що всі ці замовлення будуть виконані до кінця 2023 року. Виробничі потужності єдиного заводу компанії у місті Нормал дозволяють випускати близько 150 000 автомобілів на рік.

Нагадаємо, електричний пікап Rivian R1T коштує від 67 500 доларів, а позашляховик R1S – від 70 000 доларів.

Фото: Rivian R1T / Rivian