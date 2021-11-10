Одна акция компании оценена в 78 долларов, что значительно выше цифр, которые указывались при первом упоминании о планах на размещение – от 57 до 62 долларов.

IPO (Initial Public Offering), то есть первое размещение акций на фондовой бирже, переводит Rivian из категории стартапов к крупным автопроизводителям и делает настоящим соперником Tesla.

Узнайте также: Логотипы автомобилей в 2021 году: новые бренды и изменения в старых

Акции Rivian будут торговаться на американской бирже Nasdaq под обозначением RIVN. Они сразу же получили достаточно высокую цену, благодаря тому факту, что IPO совпало с началом поставки электромобилей покупателям. Кроме того, Rivian имеет значительную финансовую поддержку от Amazon и Ford, что позволило компании начать выпуск электрических пикапов R1T, несмотря на сложную ситуацию на автомобильном рынке. В компании заявляют, что в следующем году заказчики получат еще 10 тысяч электропикапов.

Сейчас Amazon владеет примерно 22% акций Rivian, инвестировав в компанию более 1,3 миллиарда долларов. По последней цене предложения эта доля стоит 12,5 млрд долларов.

Цена акций в 78 долларов ставит Rivian в один ряд с Ford (оцененный в 79 миллиардов долларов) и General Motors (85 миллиардов долларов), при том что Rivian только что появился и еще не получил никакого фактического дохода. Для сравнения, другой американский стартап – Lucid Motors – вышел на биржу в январе этого года с ценой в 10 долларов за акцию, а сейчас после старта производства своего первого электромобиля торгуется примерно по 45 долларов и оценивается в 72,5 миллиарда долларов. А собственно Tesla недавно перешагнула границу в 1 000 долларов за акцию, а рыночная капитализация компании превысила 1 триллион долларов.

Rivian также заявляет, что ожидает потерять около 1,28 миллиарда долларов в этом квартале и получить менее 1 миллиона долларов дохода за тот же период. Сейчас у компании огромное отставание более чем на 55 тысяч предварительных заказов на пикапы R1T и электрические кроссоверы R1S. Rivian говорит, что все эти заказы будут выполнены до конца 2023 года. Производственные мощности единственного завода компании в городе Нормал позволяют выпускать около 150 тысяч автомобилей в год.

Напомним, электрический пикап Rivian R1T стоит от 67 500 долларов, а внедорожник R1S – от 70 тысяч долларов.

Фото: Rivian R1T / Rivian