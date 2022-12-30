Сможет ли новый трехрядный электрический внедорожник Rivian конкурировать с проверенным временем Tesla Model X?

Этот владелец Tesla Model X ждал три года, чтобы получить свой электрический внедорожник Rivian R1S. Наконец-то время пришло, и ему есть чем поделиться своими первыми мыслями с миром.

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Если вы ищете электрический внедорожник, сейчас на рынке есть несколько вариантов, включая растущее количество от производителей автомобилей стандартного и роскошного класса. Традиционные бренды наконец-то выводят на рынок электрические кроссоверы, и есть несколько вариантов от стартапов, таких как Rivian и Fisker. Однако, если вы ищете трехрядную модель, выбор невелик.

Чтобы было понятно, Tesla Model X была единственным трехрядным полностью электрическим легковым автомобилем на рынке в течение многих лет. Поскольку автопроизводители создавали новые электромобили, большинство из них были меньшими автомобилями или крошечными кроссоверами. Времена меняются, и мы видим, как количество электрических пикапов и внедорожников превышает количество седанов и хэтчбеков. После Model X единственным электрическим внедорожником с тремя рядами была Tesla Model Y, хотя его третий ряд доступен за доплату, он вмещает только двух человек, подходит только для детей и значительно сокращает грузовое пространство.

Наконец-то пришло время, когда Model X имеет достойного соперника в виде Rivian R1S. Это не только немалый внедорожник с относительно традиционным стилем и тремя рядами сидений в стандартной комплектации, но и предложение уровня роскоши от стартапа, во многих отношениях не хуже Tesla.

Популярный влиятельный деятель YouTube и владелец R1S Райан Пинеда скажет вам, что новый внедорожник его действительно поразил, и у него будет еще многое, чем поделиться в будущем. Однако, исходя из его первых впечатлений, вы увидите, что новинка ему понравилась. Специалист Rivian доставил трехрядный внедорожник и дал Райану полную инструкцию, подробно описав все, что ему нужно знать об EV.

Райан освещает целый ряд причин, почему он считает, что R1S «разрушает Tesla Model X». Ему нравится внешний вид внедорожника внутри и снаружи, пять разных вариантов ключей, огромный моторизированный багажник, массивное и универсальное грузовое отделение и многое другое. Кроме того, Райан напоминает нам, что R1S стоит примерно вдвое дешевле новой Model X.

Чтобы узнать больше о R1S от Райана, посмотрите целое видео. Написанное не передает должного, поскольку подробно рассказывает об электрическом внедорожнике и его характеристиках.