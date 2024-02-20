За три недели до официальной премьеры модели R2 компания Rivian (RIVN) подтвердила, что привезет в Европу более доступный электрический внедорожник: среднеразмерный электрический SUV R2 планируют продавать за 40 000 долларов.

Пока в сеть производитель запустил тизерное видео электромобиля. Теневое изображение показывает уменьшенную на вид версию R1S, соответствующую ранее показанному силуэту.

Поданный компанией в прошлом месяце патент показал более компактный электрический внедорожник с чуть меньшими фарами и задней четвертьпанелью.

Основная форма выглядит такой же, как и глиняная модель, которую Rivian ранее показывала под обертками. На такую засекреченную интригу гендиректор Rivian RJ Scaringe лишь намекнул, что R2 сохранит "сущность бренда", но в меньшем и более доступном пакете.

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Такое решение отразится на ценнике. Стоимость R2 стартует от 40 000 до 50 000 долларов. Это почти вдвое дешевле R1S и R1T.

Появились сообщения, что электрический внедорожник был замечен на съемках в центре Лос-Анджелеса в прошлый четверг. Очевидно, снимался очередной рекламный сюжет, хотя не исключена и художественная лента: для продвижения продукции автопроизводители хорошо приплачивают кинокомпаниям за эпизоды со своей техникой.

Изображения показывают то, что вероятно выглядит как R2. Там он немного компактнее, припаркован рядом с R1S, с меньшими фарами.

Rivian официально представит R2 7 марта в своем новом салоне Laguna. Новая модель будет изготовлена на заводе в Джорджии стоимостью 5 миллиардов долларов, производство запланировано на 2026 год.

Для тех, кто в Европе ждет выхода Rivian, бренд подтвердил, что привезет R2 в Европу. Страница Rivian R2 содержит несколько европейских стран, перечисленных под локациями, включая Австрию, Бельгию, Швейцарию, Францию, Германию, Испанию, Великобританию, Италию и Нидерланды.

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Электрические фургоны Rivian вместе с Amazon уже разворачиваются по всей Европе. Теперь Rivian надеется, что и его R2 поможет ему стать массовым. Заявлено, что электрический внедорожник сможет достойно конкурировать с такими бестселлерами, как Model Y от Tesla, Hyundai IONIQ 5 и Kia EV6.

Все нынешние транспортные средства Rivian больше разработаны для США и Канады, но меньший электрический внедорожник R2, скорее всего, рассчитан и на Европу. R2 будет глобальной платформой электромобилей.