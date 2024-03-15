Начинающий в сегменте электромобилей Rivian расширяет свою деятельность в сфере коммерческих автомобилей, вступив в новое партнерство с JBPCO.

Rivian предоставит модифицированную версию своего шасси Commercial Van, укомплектованную фирменной батареей LFP емкостью 100 кВт-ч и пакетом программного обеспечения, включая "приборную панель" Rivian. Кроме этого, будут предоставлены разработанные Rivian функции безопасности, такие как автоматическое экстренное торможение и система камеры 360 градусов.

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Шасси Rivian ляжет в основу полностью электрической версии фургона Morgan C250, анонсированного в марте 2023 года (C250 e), фактически RHD Rivian с кузовом Morgan Olson, разработанного специально для сервиса почтовыми отделениями. Правда, для почтовой конфигурации с правым рулем придется сделать некоторые изменения.

Это первая громкая сделка о поставках для Rivian после того, как в конце прошлого года компания прекратила свое соглашение об эксклюзивных поставках с Amazon. И соглашение, подписанное в 2019 году, предоставило Amazon эксклюзивный доступ к коммерческим фургонам Rivian в течение четырех лет, с целью (в конце концов) выпустить в дорогу 100 000 электрических рабочих фургонов.

Главный операционный директор Morgan Olson Джо Томпсон говорит, что платформу Rivian можно будет использовать с другими органами в будущем. Применение, которые подойдут для электрического кузова Morgan Olson, могут использовать службы доставки продуктов, подрядные фургоны и другие сервисные программы развозки и обслуживания класса 2B с GVWR от 3860 до 4535 килограммов.

Фото: Rivian/Morgan