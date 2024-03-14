А тепер щось зовсім унікальне від Hyundai – повністю електричний робочий фургон, який виглядає так, ніби він повернувся з майбутнього.

ST1 звучить як назва комплектації Ford Fiesta ST (RIP) або Focus ST. Однак це буквено-цифрове позначення вказує на спеціально створену лінійку робочих конячок, що входять до складу транспортних засобів «Сервісного типу 1».

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У типовій манері Hyundai це початкове відкриття стосується лише зовнішнього дизайну без жодних деталей щодо технічних характеристик. Ми знаємо, що ST1 виключно електричний і був розроблений для малих підприємств Південної Кореї. Він буде пропонуватися як звичайний вантажний фургон, фургон-рефрижератор і як базове шасі з кабіною, щоб власники могли модернізувати необхідне обладнання.

Hyundai каже, що працювала з місцевими компаніями доставки, щоб дізнатися, що їм потрібно від робочого фургона. Робоча конячка, яка їздить на сталевих кузовах і має нефарбовані бампери, має футуристичний дизайн передньої частини, схожий на мінівен Staria або невеликий кросовер Kona. Основні фари встановлені надзвичайно низько, тоді як горизонтальна смуга на всю ширину вгорі, ймовірно, призначена для денних ходових вогнів.

ST1 призначений для тих, кому потрібен більш просторий фургон, ніж той, який може запропонувати Staria Load, і має масивне пластикове покриття для захисту кузова. Так само, як і на Kona EV, зарядний порт розташований спереду, праворуч від невеликого повітрозабірника. Ймовірно, у Hyundai була вагома причина розмістити передню камеру на пофарбованій частині бампера замість того, щоб перемістити її нижче, щоб поєднати її з чорним пластиком.

Hyundai каже, що він розробив ST1 з наміром полегшити завантаження та розвантаження вантажу шляхом зниження клиренсу. Хоча він виглядає як коробка на колесах, передній верхній спойлер був задуманий з урахуванням аеродинамічної ефективності. Навіть громіздкий гарнір, що з’єднує кабіну з вантажним відділенням, був розроблений, щоб забезпечити кращий потік повітря.

Повні подробиці та ціни будуть розкриті в першій половині 2024 року, перш ніж ST1 вийде на внутрішній ринок пізніше цього року. Hyundai має намір продавати робочу конячку в інших регіонах після того, як ST1 надійде в продаж в Кореї.