Чутки про те, що Hyundai покаже свій перший трирядний електричний позашляховик вже цього року підтвердились – компанія презентує його в червні на автосалоні в Пусані.

Очікується, що модель матиме багато спільних компонентів від свого брата Kia EV9, та використовуватиме ту ж платформу E-GMP, що й Ioniq 5 та Ioniq 6. Автовиробник представить свій найбільший електричний позашляховик на автосалоні в Пусані у Південній Кореї.

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Ioniq 7 створений на базі концепту Seven, який компанія показала ще у 2021 році. Кросовер кілька разів помічали під час тестувань, коли він проходив передсерійні тести. Згідно з TheKoreanCarBlog, Hyundai IONIQ 7 офіційно дебютує 27 червня 2024 року.

Концепт Hyundai Seven

Корейські ЗМІ повідомляють що Ioniq буде поставлятися з батареями місткістю 76,1 кВт-год і 99,8 кВт-год. Він також матиме змогу приймати заряд потужністю в 350 кВт для 25-хвилинної швидкої зарядки від 10% до 80% батареї.

Kia EV9

У звіті компанії зазначається, що Hyundai розпочне виробництво IONIQ 7 на своєму заводі Asan у Кореї в липні 2024 року. Нещодавно компанія також відкрила свій перший мегазавод електромобілів і акумуляторів у Грузії. Очікується, що перший трирядний електричний позашляховик Hyundai IONIQ 7 також почнуть збирати на цьому заводі.

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Минулого року Hyundai став 4 найбільшим продавцем електромобілів у США, що становить 4,5% від ринку. Однак, через те, що конкуренти компанії Ford та General Motors сповільнюють виробництво електромобілів Hyundai може зайняти кращі позиції.