П'ятиметровий електрокар дебютував у статусі концепту, але стане серійним вже у 2022 році.

Чисті “прямокутні” форми, “піксельна” оптика, величезна площа скління, двері, що відкриваються проти ходу, як у Rolls-Royce, відсутність центральної дверної стійки, зовнішні камери заднього виду – усі ці речі перейдуть у серійний кросовер в тому чи іншому вигляді, з різним ступенем змін. А от швидкісну зарядку виробник обіцяє саме таку, як у концепт-кара – від 10 до 80 відсотків лише за 20 хвилин.

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Основою для EV9 є та ж модульна платформа Hyundai-Kia E-GMP, яку вже використовують Hyundai Ioniq 5 та Kia EV6, а в майбутньому вона ляже в основу цілої лінійки електрокарів обох марок. У Kia вони отримають позначення від EV1 до EV9.

Концепт EV9 демонструє мінімалістичний дизайн, кузов навіть позбавили дверних ручок. Трирядний позашляховик стоїть на 22-дюймових колесах, має висувні рейлінги на даху та сонячну панель, вбудовану в капот біля лобового скла.

В інтер’єрі також панує мінімалізм. Дисплей в кабіні лише один, хоча й великий, видовжений, з діагоналлю 27 дюймів. Кермо – сплюснуте, майже прямокутне. На другому ряду встановлений диван з двома роздільними спинками, ще два сидіння розташовані на третьому ряду. При цьому передні сидіння можуть розвертатись на 180 градусів для створення в салоні атмосфери вітальні.

Фото: Kia Concept EV9 / Kia

Для найбільшого електрокара в лінійці Kia передбачена двомоторна силова установка. На кожній осі працюватиме електромотор невизначеної потужності, які забезпечуватимуть EV9 повний привід та можливість прискорюватись від 0 до 100 км/год за 5 секунд. Двигуни живить літій-іонна батарея ємністю 77 кВт*год, забезпечуючи запас ходу на одній зарядці у 480 кілометрів. Система дозволяє швидке заряджання на терміналі потужністю 350 кВт, який відновлює запас енергії з 10 до 80 відсотків лише за 20 хвилин.

Серійну модель Kia EV9 південнокорейський виробник обіцяє представити у 2022 році, не уточнюючи, коли саме. Відомо, що EV9 створюється з прицілом на американський ринок.