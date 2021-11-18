Пятиметровый электрокар дебютировал в статусе концепта, но станет серийным уже в 2022 году.

Чистые “прямоугольные” формы, “пиксельная” оптика, огромная площадь остекления, двери, открывающиеся против хода, как у Rolls-Royce, отсутствие центральной дверной стойки, внешние камеры заднего вида – все эти вещи перейдут в серийный кроссовер в том или ином виде, с различной степенью изменений. А вот скоростную зарядку производитель обещает именно такую, как у концепт-кара – от 10 до 80 процентов всего за 20 минут.

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Основой для EV9 является та же модульная платформа Hyundai – Kia E-GMP, которую уже используют Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, а в будущем она ляжет в основу целой линейки электрокаров обеих марок. В Kia они получат обозначения от EV1 до EV9.

Концепт EV9 демонстрирует минималистичный дизайн, кузов даже лишили дверных ручек. Трехрядный внедорожник стоит на 22-дюймовых колесах, имеет выдвижные рейлинги на крыше и солнечную панель, встроенную в капот возле лобового стекла.

В интерьере тоже царит минимализм. Дисплей в кабине всего один, хотя и большой, удлиненный, с диагональю 27 дюймов. Руль – сплюснутый, почти прямоугольный. На втором ряду установлен диван с двумя раздельными спинками, еще два сиденья расположены на третьем ряду. При этом передние сиденья могут разворачиваться на 180 градусов для создания в салоне атмосферы гостиной.

Фото: Kia Concept EV9 / Kia

Для крупнейшего электрокара в линейке Kia предусмотрена двухмоторная силовая установка. На каждой оси будет работать электромотор неопределенной мощности, который будет обеспечивать EV9 полный привод и возможность ускоряться от 0 до 100 км/ч за 5 секунд. Двигатели питает литий-ионная батарея емкостью 77 кВт*ч, обеспечивая запас хода на одной зарядке в 480 километров. Система позволяет быструю зарядку на терминале мощностью 350 кВт, который восстанавливает запас энергии с 10 до 80 процентов всего за 20 минут.

Серийную модель Kia EV9 южнокорейский производитель обещает представить в 2022 году, не уточняя, когда именно. Известно, что EV9 создается с прицелом на американский рынок.