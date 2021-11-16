Наразі японська марка не має планів виводити цю новинку на європейський ринок, адресуючи CX-50 американським покупцям та окремим азійським ринкам.

Mazda представила абсолютно нову модель для своєї лінійки кросоверів – CX-50. Він трішечки більший за CX-5, оснащується повним приводом вже у базовій комплектації та позиціюється, як позашляховик, а не паркетник.

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На старті продажів новинку запропонують із двома силовими агрегатами, а пізніше до лінійки будуть додані гібриди. Для початку, Mazda CX-50 оснащуватимуть атмосферним 2.5 та турбомотором такого ж об'єму із сімейства Skyactiv-G. Продуктивність моторів поки не названа, але під капотом CX-5 ці агрегати генерують потужність у 190 і 253 кінські сили, відповідно. Обидва двигуна працюють у парі з шестишвидкісною механічною коробкою передач.

Фото: Mazda CX-50 для Північної Америки / Mazda

Крім повного приводу, базові комплектації CX-50 отримали спеціальні режими руху на бездоріжжі. Залежно від комплектації, вони доступні у комплексі Mazda Intelligent Drive Select або Mi-Drive. Додатковим бонусом для любителів подорожей поз асфальтом будуть рейлінги для кріплення обладнання на даху, а також посилені віконні стійки, здатні витримати додаткове навантаження.

Виробництво CX-50 стартує на початку 2022 року, випускати новинку будуть на заводі Mazda Toyota Manufacturing у місті Хантсвіл, штат Алабама.