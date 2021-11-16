Пока японская марка не имеет планов выводить эту новинку на европейский рынок, адресуя CX-50 американским покупателям и отдельным азиатским рынкам.

Mazda представила совершенно новую модель для своей линейки кроссоверов – CX-50. Он немного крупнее CX-5, оснащается полным приводом уже в базовой комплектации и позиционируется как внедорожник, а не паркетник.

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На старте продаж новинку предложат с двумя силовыми агрегатами, а позже в линейку будут добавлены гибриды. Для начала, Mazda CX-50 будут оснащать атмосферным 2.5 и турбомотором такого же объема из семейства Skyactiv-G. Производительность моторов пока не названа, но под капотом CX-5 эти агрегаты генерируют мощность в 190 и 253 лошадиных силы, соответственно. Оба двигателя работают в паре с шестискоростной механической коробкой передач.

Фото: Mazda CX-50 для Северной Америки / Mazda

Кроме полного привода, базовые комплектации CX-50 получили специальные режимы движения на бездорожье. В зависимости от комплектации, они доступны в комплексе Mazda Intelligent Drive Select или Mi-Drive. Дополнительным бонусом для любителей путешествий по асфальту будут рейлинги для крепления оборудования на крыше, а также усиленные оконные стойки, способные выдержать дополнительную нагрузку.

Производство CX-50 стартует в начале 2022 года, выпускать новинку будут на заводе Mazda Toyota Manufacturing в городе Хантсвилл, штат Алабама.