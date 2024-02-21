Слухи о том, что Hyundai покажет свой первый трехрядный электрический внедорожник уже в этом году подтвердились - компания представит его в июне на автосалоне в Пусане.

Ожидается, что модель будет иметь много общих компонентов от своего брата Kia EV9, и использовать ту же платформу E-GMP, что и Ioniq 5 и Ioniq 6. Автопроизводитель представит свой самый большой электрический внедорожник на автосалоне в Пусане в Южной Корее.

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Ioniq 7 создан на базе концепта Seven, который компания показала еще в 2021 году. Кроссовер несколько раз замечали во время тестирований, когда он проходил пред серийные испытания. Согласно TheKoreanCarBlog, Hyundai IONIQ 7 официально дебютирует 27 июня 2024 года.

Концепт Hyundai Seven

Корейские СМИ сообщают что Ioniq будет поставляться с батареями емкостью 76,1 кВт-ч и 99,8 кВт-ч. Он также сможет принимать заряд мощностью в 350 кВт для 25-минутной быстрой зарядки от 10% до 80% батареи.

Kia EV9

В отчете компании отмечается, что Hyundai начнет производство IONIQ 7 на своем заводе Asan в Корее в июле 2024 года. Недавно компания также открыла свой первый мега завод электромобилей и аккумуляторов в Грузии. Ожидается, что первый трехрядный электрический внедорожник Hyundai IONIQ 7 также начнут собирать на этом заводе.

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В прошлом году Hyundai стал 4 крупнейшим продавцом электромобилей в США, что составляет 4,5% от рынка. Однако, из-за того, что конкуренты компании Ford и General Motors замедляют производство электромобилей Hyundai может занять лучшие позиции.