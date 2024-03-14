А теперь нечто совершенно уникальное от Hyundai - полностью электрический рабочий фургон, который выглядит так, будто он вернулся из будущего.

ST1 звучит как название комплектации Ford Fiesta ST (RIP) или Focus ST. Однако это буквенно-цифровое обозначение указывает на специально созданную линейку рабочих лошадок, входящих в состав транспортных средств "Сервисного типа 1".

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В типичной манере Hyundai это первоначальное открытие касается только внешнего дизайна без каких-либо деталей относительно технических характеристик. Мы знаем, что ST1 исключительно электрический и был разработан для малых предприятий Южной Кореи. Он будет предлагаться как обычный грузовой фургон, фургон-рефрижератор и как базовое шасси с кабиной, чтобы владельцы могли модернизировать необходимое оборудование.

Hyundai говорит, что работала с местными компаниями доставки, чтобы узнать, что им нужно от рабочего фургона. Рабочая лошадка, которая ездит на стальных кузовах и имеет неокрашенные бамперы, имеет футуристический дизайн передней части, похожий на минивэн Staria или небольшой кроссовер Kona. Основные фары установлены чрезвычайно низко, тогда как горизонтальная полоса во всю ширину вверху, вероятно, предназначена для дневных ходовых огней.

ST1 предназначен для тех, кому нужен более просторный фургон, чем тот, который может предложить Staria Load, и имеет массивное пластиковое покрытие для защиты кузова. Так же, как и на Kona EV, зарядный порт расположен спереди, справа от небольшого воздухозаборника. Вероятно, у Hyundai была веская причина разместить переднюю камеру на окрашенной части бампера вместо того, чтобы переместить ее ниже, чтобы совместить ее с черным пластиком.

Hyundai говорит, что он разработал ST1 с намерением облегчить погрузку и разгрузку груза путем снижения клиренса. Хотя он выглядит как коробка на колесах, передний верхний спойлер был задуман с учетом аэродинамической эффективности. Даже громоздкий гарнир, соединяющий кабину с грузовым отделением, был разработан, чтобы обеспечить лучший поток воздуха.

Полные подробности и цены будут раскрыты в первой половине 2024 года, прежде чем ST1 выйдет на внутренний рынок позже в этом году. Hyundai намерен продавать рабочую лошадку в других регионах после того, как ST1 поступит в продажу в Корее.