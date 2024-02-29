Власники Volvo будуть отримувати сповіщення про ДТП на дорозі за сотні метрів попереду. Це дозволить водіям уникнути аварії в умовах обмеженої оглядовості, чи недостатньої видимості й мати час, щоб перелаштуватись в іншу смугу руху чи скинути швидкість.

Volvo Cars першою у світі оснастила автомобілі функцією миттєвого попередження про аварії Accident Ahead Alert. Як заявив автовиробник, машини отримуватимуть дані від дорожньої поліції та інших автівок Volvo, в режимі реального часу. Поки що технологія працює лише в Данії, але пізніше буде доступна й в інших регіонах світу.

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У Volvo вірять, що система дозволить уникнути аварійних ситуацій, або вторинних ДТП на дорозі, в умовах обмеженої оглядовості, чи недостатньої видимості та підвищить безпеку всіх учасників руху.

В компанії планують також інтегрувати більше даних про дорожній рух в екосистему European Data for Road Safety, отримуючи інформацію від усіх можливих джерел, включаючи національні центри керування дорожнім рухом в інших країнах й автомобілі інших марок.

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Для цього компанія закликала інших автовиробників доєднатися до їх інноваційної технології, аби зробити дорожній рух безпечнішим у всьому світі. Аби активувати цю систему власникам автомобілів Volvo у Данії потрібно активувати обмін данними за допомогою опції «підключена безпека» на центральному дисплеї авто.