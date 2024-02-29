Владельцы Volvo будут получать оповещения о ДТП на дороге за сотни метров впереди. Это позволит водителям избежать аварии в условиях ограниченной обзорности, или недостаточной видимости и иметь время, чтобы перестроиться в другую полосу движения или сбросить скорость.

Volvo Cars первой в мире оснастила автомобили функцией мгновенного предупреждения об авариях Accident Ahead Alert. Как заявил автопроизводитель, машины будут получать данные от дорожной полиции и других автомобилей Volvo, в режиме реального времени. Пока что технология работает только в Дании, но позже будет доступна и в других регионах мира.

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В Volvo верят, что система позволит избежать аварийных ситуаций, или вторичных ДТП на дороге, в условиях ограниченной обзорности, или недостаточной видимости и повысит безопасность всех участников движения.

В компании планируют также интегрировать больше данных о дорожном движении в экосистему European Data for Road Safety, получая информацию от всех возможных источников, включая национальные центры управления дорожным движением в других странах и автомобили других марок.

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Для этого компания призвала других автопроизводителей присоединиться к их инновационной технологии, чтобы сделать дорожное движение безопасным во всем мире. Чтобы активировать эту систему владельцам автомобилей Volvo в Дании нужно активировать обмен данными с помощью опции "подключенная безопасность" на центральном дисплее авто.