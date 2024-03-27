Компания сдержала свое обещание, которое она дала в прошлом году и прекратила производство автомобилей с дизельным двигателем. На автомобильном заводе в Торсланде собрали последний автомобиль Volvo XC90 с дизельным двигателем.

Синий кроссовер не достанется ни одному из клиентов, ведь он сразу же поехал в музей компании World of Volvo в Гетеборге, где станет экспонатом, завершившим эпоху производства дизелей продолжительностью 45 лет.

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Компания Volvo, теперь принадлежащая Geely, начала производить дизельные двигатели еще в 1979 году, однако до 1991 года общее количество произведенных моторов не подсчитывали. Известно, что с 1991 года было изготовлено более 9 миллионов таких авто.

Интересно, что первый дизельный автомобиль Volvo оснащался атмосферным шести цилиндровым агрегатом, позаимствованным у Volkswagen. Первый дизельный двигатель собственной разработки компания представила лишь в 2001 году.

Планы об отказе от дизельных агрегатов компания Volvo обнародовала еще в 2017 году. Сейчас, план полностью реализован и дизели исчезли из модельного ряда Volvo.

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Руководство компании заявило, что следующим шагом является переход бренда на линейку автомобилей с нулевым уровнем выбросов до конца десятилетия. Это достаточно амбициозный план, учитывая, что такие конкуренты Volvo, как Mercedes-Benz и Bentley сейчас пересматривают свои намерения полностью отказаться от автомобилей с ДВС.

Европа все еще остается регионом с наибольшей долей дизельных автомобилей, однако их популярность постепенно снижается. Основными причинами этого являются строгие нормы выбросов и скандал корпорации Volkswagen, больше известный как "дизельгейт", который подорвал доверие к дизельным двигателям среди покупателей.

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Инвестиции, направленные на то, чтобы дизели соответствовали строгому законодательству ЕС должны быть огромными, а поскольку спрос на них среди покупателей падает, автопроизводители не видят смысла тратить деньги на двигатели, что умирают.