Запасы для борьбы с дефицитом? Или наоборот – акция на АЗС с дешевым горючим? Нет, просто "сообразительность".

Хотя женщина на видео – не блондинка, это тот случай, когда человек сам напрашивается на шутки про женскую логику и смекалку.

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Ролик был снят случайными свидетелями на АЗС в городе Хьюстон, штат Техас. Женщина залила бензин в полиэтиленовый пакет и поставила его на асфальт, от чего "майка", конечно, порвалась. Впрочем, это не остановило женщину и она решила укрепить свою необычную тару еще одним пакетом. Это ей удалось и, тщательно завязав целлофановую сумку, она поставила огнеопаснный пакет в багажник своей машины.

Что заставило женщину использовать пакеты в качестве канистры для бензина – остается загадкой. Даже если на той же АЗС не было в продаже соответствующей тары, можно было, в крайнем случае, приобрести большую бутылку с напитком и перелить топливо в нее. Еще один интересный вопрос – как водитель собирается провести обратную процедуру, то есть, очистить пластиковый мешок. Впрочем, скорее всего, ломать над этим голову ей не придется, поскольку дорогой бензин обязательно вытечет из пакетов, обеспечив барышне непревзойденный аромат в салоне автомобиля.

Интересно, что в августе этого года в Калифорнии действительно проходила акция, в которой приняли участие 30 АЗС. Топливо на этих заправках стоило всего 30 центов за литр – как в 1959 году. Инициатором акции выступила компания Amazon, которая таким образом пыталась привлечь внимание к своему сериала "Удивительная миссис Мейзел" о тех временах.

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