60-летняя женщина много раз пыталась самостоятельно обновить свое водительское удостоверение, но ей это не удавалось. На помощь решил прийти любящий сын. Довольно необычным способом.

Мария Скьяво из Бразилии трижды проваливала тест по вождению прежде чем ее 43-летний сын Хейтор решил ей помочь. Мужчина нарядился в одежду матери и отправился на экзамен вместо нее.

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Хейтор сделал себе макияж, женскую укладку волос, надел очки, накрасил ногти и стал действительно похожим на свою мать. Как в фильме Хичкока “Психо”. И ему почти удалось осуществить задуманное, если бы не несколько мелких деталей. Экзаменаторша Алин Мендонса обратила внимание на необычно высокий голос и довольно неуклюжие манеры “женщины”. Если бы в тот день экзаменатором был мужчина, он, возможно, и не обратил бы внимание на такие мелочи.

“Сначала я ничего не заметила, потому что только закончила тестирование пятого кандидата и немного устала”. Однако сидя рядом в машине, инструктор начала ощущать странное беспокойство из-за этой “дамы”, хотя и не могла понять, что именно не так – настолько качественной была маскировка Хейтора. На всякий случай она попросила “Марию” еще раз показать удостоверение личности. Только сверившись с фото она поняла, что перед ней другой человек. После этого Мендонса вызвала полицию.

В результате хорошему сыну было предъявлено обвинение в мошенничестве и попытке обмануть государственный орган. Его отпустили под залог, проводится расследование инцидента, после которого Хейтора ждет суд. Мужчине грозит тюремное заключение.

Фото: Хейтор Скьяво переодетый в свою мать / FocusOn News

С одной стороны, мужчина поступил благородно по отношению к своей мамочке. С другой же – если бы барышня все же получила свое удостоверение, толком не умея ездить, это могло бы плохо закончиться и для нее самой, и для окружающих.

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