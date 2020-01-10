Миллионы гривен, которые через мгновение превратились в груду металлолома.

Украинский портал ТопЖыр представил подборку самых дорогих ДТП в Украине за прошлый год. Вот десять случаев, когда “богатые тоже плачут”.

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Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio

510-сильный итальянский седан Alfa Romeo является редким и достаточно дорогим автомобилем, с кучей тюнинга и очень агрессивным характером. Машина попала в аварию в Днепре, однако отмечается, что сейчас автомобиль уже отремонтирован.



Фото: instagram.com/cars_dp_ua

Audi R8



Фото: dtp.kiev.ua

Полноприводный суперкар Audi тоже имеет мощный мотор и требует недюжинных навыков для контроля в управлении. Полный привод и электронные системы помощи не спасли его от неумелого вождения. Инцидент случился осенью в центральном районе столицы – спорткар Audi вылетел на тротуар и только по счастливой случайности там не было пешеходов.

Bentley Bentayga

Дорогой внедорожник Bentley не разминулся с трамваем в Одессе. За рулем, как сообщается, была жена главы Одесского облсовета.

Dodge Viper



Фото: timur_kiev_carspotter

Dodge Viper – один из тех автомобилей, справиться с которым может не каждый ковбой. Комбинация задний привод + 600 лошадиных сил под удлиненным капотом, отсутствие ESP и трэкшн-контроля требуют, чтобы за рулем был только “Безумный Макс”. Свой норов американский спорткар показал в столице, на День автомобилиста.

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Mercedes-AMG GT63 S



Это самый мощный Mercedes-AMG данной серии, оснащен 4-литровым V8 на 640 лошадей. Спорткар разбили в Киеве не так давно, отмечается, что повреждения были незначительными.

Brabus Mercedes G-Class





Фото: Информатор

Весной в Киеве этот “Гелик Брабус” протаранил две машины на парковке супермаркета. Водитель был в нетрезвом состоянии.

Brabus G800 Widestar

Еще один разбитый “Кубик” попал в поле зрения СМИ в 2019 году. Автомобиль, стоимостью в полмиллиона долларов разбили в Киеве в конце года.

Infiniti G35 Coupe

Купе Infiniti G35 – не самый новый и относительно недорогой сейчас спорткар, однако ДТП с его участием под Киевом было сногсшибательным – автомобиль перевернулся на крышу.

Tesla Model 3

Летом 2019 года на Бориспольской трассе в аварию попал электрокар Tesla Model 3. Седан влетел в старый Mercedes S-Class, а затем с Tesla столкнулся Toyota Land Cruiser Prado.

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