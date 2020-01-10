В Сингапуре представлен на суд публики тюнинг-проект под именем Forester Ultimate Customized Special Kit. Акроним названия на английском вызывает неоднозначные ассоциации.

На автомобильной выставке в Сингапуре был представлен Subaru Forester в особой версии Ultimate Kit Special. Посетители обратили внимание на полное название авто.

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Первые буквы всех слов названия образуют акроним, который звучит более чем неприлично: FUCKS. Автомобиль имеет голубой окрас с оранжевыми акцентами, салон отделан кожей и алькантарой, кислотно-зеленые тормозные суппорты и 20-дюймовые колеса Enkei.

Филиппинский портал Top Gear сообщает, что Forester Ultimate Kit Special получил модернизированную информационно-развлекательную систему и сабвуфер в багажнике. Подробностей о силовой установке нет. По данным The Drive, местное представительство Subaru про этот проект ничего не знает, поэтому остается неясным, является ли выставленный автомобиль шоу-каром или он доступен для заказа.

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