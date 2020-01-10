В Сінгапурі представлено на суд публіки тюнінг-проект під іменем Forester Ultimate Customized Kit Special. Акронім назви англійською викликає неоднозначні асоціації.

На автомобільній виставці в Сінгапурі був представлений Subaru Forester в особливій версії Ultimate Kit Special. Відвідувачі звернули увагу на повну назву авто.

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Перші літери усіх слів назви утворюють акронім, який звучить більш ніж непристойно: FUCKS. Автомобіль має блакитне забарвлення з помаранчевими акцентами, салон оздоблений шкірою та алькантарою, кислотно-зелені гальмівні супорти і 20-дюймові колеса Enkei.



Філіппінський портал Top Gear повідомляє, що Forester Ultimate Kit Special отримав модернізовану інформаційно-розважальну систему і сабвуфер в багажнику. Подробиць про силову установку немає. За данними The Drive, місцеве представництво Subaru про цей проект нічого не знає, тож залишається незрозумілим, чи є виставлений автомобіль шоу-каром або він доступний для замовлення.

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